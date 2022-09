Preminula djevojka koju je policija pretukla zbog hidžaba

TEHERAN - Mahsa Amini, 22-godišnja državljanka Irana koju je pretukla iranska policija za moral jer nije nosila hidžab, umrla je nakon što je pala u komu, prema izvještajima u petak koja se pozivaju na Amininu porodicu.

Amini je s porodicom bila u posjeti iranskoj prijestonici kada ju je privela specijalna policijska jedinica koja sprovodi stroga pravila oblačenja za žene, uključujući obavezno nošenje marame zvane hidžab.

Njen brat Kiareš rekao je za novinsku veb stranicu "Iran Wire" da je, dok je čekao ispred policijske stanice da je puste, vozilo hitne pomoći se dovezlo i odvezlo njegovu sestru u bolnicu.

"Bila su samo dva sata između njenog hapšenja i odvođenja u bolnicu", rekao je Kiareš.

Islamic Republic killed this woman to enforce hijab. After days in a coma, source said “Mahsa Amini, 22, died today”. She was beaten up by morality police because of wearing “bad hijab”. Iranian women are outraged. Forced hijab is the main pillar of religious dictatorship. pic.twitter.com/51EyYwB8iX