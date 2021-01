Preminuo Bendžamin de Rotšild

ŽENEVA - Baron Bendžamin de Rotšild, bankar i vlasnik grupe "Edmond de Rotšild", umro je od srčanog udara u 57. godini, saopštila je danas njegova porodica.

"Arijana de Rotšild i njene ćerke sa dubokom tugom obavještavaju da je umro suprug i otac Bendžamin de Rotšild nakon srčanog udara u porodičnom domu u mjestu Prenjiju u Švajcarskoj, u popodnevnim satima 15. januara 2021. godine", saopštila je porodica u objavi za medije.

Zamak Prenji, koji se ponekad naziva i zamak Rotšild, u kome je bankar proveo posljednje sate, nalazi se kod Ženevskog jezera. Ovo imanje pripada porodici Rotšild od sredine 19. vijeka.

Rotšild je bio je predsjedavajući borda direktora u grupi "Edmond de Rotšild", u holdingu specijalizovanom za privatno bankarstvo i upravljanje kapitalom, podsjeća "Sputnjik".

Ova finansijska grupa, takođe je potvrdila smrt Benjamina de Rotšilda.

Porodica Rotšild smatra se jednom od najbogatijih porodica na svijetu, a njihovi poslovi obuhvataju širok spektar oblasti, uključujući finansijske usluge, nekretnine, rudarstvo, energetiku, mješovitu poljoprivredu, vinarstvo i humanitarni rad.

JUST IN - Baron Benjamin de Rothschild (57), banker and Chairman of the Edmond de Rothschild holding company, has died of a heart attack. pic.twitter.com/6UGQwgrDCr