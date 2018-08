Preminuo Džon Mekejn

VAŠINGTON - Džon Mekejn, jedan od najuticajnijih američkih senatora preminuo je u 81. godini nakon borbe sa tumorom na mozgu koji mu je dijagnostikovan sredinom 2017. godine.

Karcinom mu je otkriven tokom operacija uklanjana krvnog ugruška iznad oka.

U decembru iste godine je napustio Vašington, a u petak je, prema saopštenju porodice, odlučio da prekine da uzima terapiju.

Njegova supruga Sindi saopštila je na Twitteru: "Preminuo je onako kako je i živio, pod svojim uslovima, okružen ljudima koje je volio, u mjestu koje je najviše volio"

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.