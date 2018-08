Preminuo Kofi Anan

BERN - Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Ana preminuo je danas, saopšteno je na zvaničnom Twitter nalogu Agencije UN za migracije.

"Danas žalimo gubitak velikog čovjeka, lidera i vizionara", navodi se na zvaničnom Twitter nalogu.

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan.



A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p