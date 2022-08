Preminuo Mihail Gorbačov

MOSKVA - Bivši politički vođa Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov je preminuo u 92. godini, javljaju ruski mediji.

U junu je portparol Fondacije Gorbačov Vladimir Poljakov rekao da Mihail Gorbačov boluje od bolesti bubrega i da je na ijlečenju, uključujući hemodijalizu.

On je takođe povezao pogoršanje zdravlja bivšeg predsjednika SSSR-a sa godinama.

Mihail Sergejevič Gorbačov je bio politički vođa Sovjetskog Saveza od 1985. do 1991. i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza.

Njegov pokušaj reformi je doveo do kraja Hladnog rata, ali je takođe doveo i do kraja vrhovne političke vlasti Komunističke Partije Sovjetskog Saveza (KPSS) i do raspada Sovjetskog Saveza.

Nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1990. godine.

