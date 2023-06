Preminuo Silvio Berluskoni

MILANO - ​Preminuo je bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni, javlja "ANSA".

Gospodin Berluskoni je imao 86 godina.

Berluskoni bio je poslijeratni premijer Italije koji je najduže obnašao dužnost, ukupno devet godina, u tri različita mandata. Osim što je političar, on je bio i preduzetnik, kao i medijski tajkun.

Jedan je od najkontroverznijih evropskih likova koji je postao jedan od najeminentnijih, najuticajnijih i najviših građana u zemlji.

Svoju medijsku karijeru započeo je osnivanjem male TV kompanije "Telemilano".

Ubrzo je osnovao prvu medijsku grupu u zemlji "Fininvest" i stvorio prvo i jedino italijansko komercijalno carstvo u Italiji.

Njegov nalet na političku scenu takođe je donio profitabilne rezultate, jer su mu predviđanje i impresivan manirizam tri puta donijeli mjesto premijera Italije, od 1994. do 1995., 2001. do 2006. i 2008. do 2011. godine.

Treći je po dužini mandata na mjestu premijera još od ujedinjenja Italije, nakon Benita Musolinija i Đovanija Điolitija.