Preminuo bivši predsjednički kandidat

Preminuo je Pet Robertson, vjerski emiter koji je malenu stanicu u Virdžiniji pretvorio u globalnu mrežu koja je prenosila hrišćanske poslanice. Pokušao se kandidovati za predsjednika Amerike i pomogao je da religija postane centralna tačka politike Republikanske stranke u SAD kroz svoju Hrišćansku koaliciju. Imao je 93 godine.

Robertsonovu smrt u četvrtak je objavila njegova televizijska mreža. Nije naveden nikakav uzrok.

Robertsonova preduzeća takođe su uključivala Univerzitet Redžent, evanđelsku hrišćansku školu u Virdžiniji; Američki centar za pravo i pravdu, koji brani prava religioznih ljudi iz Prvog amandmana; i Operativni Blagoslov, međunarodnu humanitarnu organizaciju.

