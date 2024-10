Preminuo general Majkl Džekson, bio komandant na Kosovu i Metohiji (FOTO)

PRIŠTINA/LONDON - Prvi komandant KFOR-a i potpisnik Kumanovskog sporazuma, Majkl Džekson, preminuo je u 80. godini života, saopšteno je na zvaničnom nalogu britanskog atašea za odbranu u Prištini na mreži "X".

Džeksonov potpis našao se 1999. godine na Kumanovskom sporazumu, kojim je poslije 78 dana okončano bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), a za njega je označio i početak operacije uspostavljanja misije KFOR-a u AP Kosovu i Metohiji, kojom će on rukovoditi kao prvi komandant, navodi BBC.

Godine 1999. general Džekson se sukobio sa američkim vrhovnim komandantom snaga NATO-a u Evropi, generalom Veslijem Klarkom, koji mu je naložio da u AP KiM pošalje snage kako bi se predupredilo iznenadno napredovanje ruskih snaga koje su se uputile ka aerodromu u Prištini.

Džekson je Klarku tada rekao: "Neću da započinjem Treći svjetski rat umjesto vas".

Džekson je bio načelnik Generalštaba britanske vojske od 2003. do 2006. godine, bio je prisutan u dva značajna incidenta u Sjevernoj Irskoj, a predvodio je vojsku i tokom rata u Iraku, prenosi Tanjug.

