Preminuo muškarac koji se zapalio kod Bijele kuće, objavljen snimak

VAŠINGTON - Muškarac koji se zapalio blizu Bijele kuće u Vašingtonu preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je američka policija.

U saopštenju se navodi da je neimenovani muškarac preminuo noćas, nakon što je prevezen u bolnicu.

Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući video samozapaljenja.

Razlozi zbog kojih je muškarac odlučio da izvrši samoubistvo nisu poznati.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme