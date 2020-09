Preminuo šest mjeseci nakon zaraze virusom korona

RIM - Šest mjeseci nakon što je zaražen kovidom-19, izliječen i otpušten iz bolnice, zbog oštećenja organa prouzrokovanih virusom korona umro je šesdesetčetvorogodišnji Mario Faneli, piše dnevni list "Il fato Kotidijano".

Đuzepe Nardi, primarijus odjeljenja intenzivne njege u gradskoj bolnici Katolika, blizu Riminja, kaže da pacijent nije imao druge bolesti, da je prije zaraze uzimao samo jednu tabletu protiv visokog pritiska, ali da je podlegao zbog oštećenja organa, koji su kolateralna šteta zaraze virusom korona.

"Kada čujem one koji tvrde da virus ne postoji, da je oslabio ili one koji protestuju zbog zaštitne maske, obuzme me bijes i očaj", rekla je udovica preminulog.

List podsjeća da su istraživanja iz Engleske takođe potvrdila da u težim slučajevima zaraze kovidom-19 neki pacijenti imaju trajne posljedice.

U Italiji je zabilježen slučaj osamnaestogodišnjaka kojem su nakon virusa korona morala biti transplantovana pluća, jer su njegova bila izuzetno oštećena.