Prepuni ruski ratni brodovi viđeni na Bosforu

LONDON - Dva ruska ratna broda prepuna vojnih vozila primijećena su na Bosforu, piše "Dejli mejl".

Britanski portal navodi da su brodovi snimljeni na putu ka ruskoj mornaričkoj bazi Tartus na sjevernoj obali Sirije.

Kako navodi "Dejli mejl", na ruskim brodovima nalaze se tenkovi BTR-80, kamioni "ramaz" i radari za bombe, koji se koriste za otkrivanje improvizovanih eksplozivnih naprava.

Na jednom od brodova nalazi se i čamac BMK-T, koji se koristi za izgradnju montažnih mostova.

Brodovi su snimljeni na putu ka Siriji nakon što su u petak Velika Britanija, Francuska i SAD izvele napad na ciljeve u Siriji, zbog navodnog napada hemijskim oružjem u Dumi.

Nizhniy Novgorod based Arzamas Machinery Plant manufactured BTR80 is equipped with Pelena 6B jammer designed against radio controlled IEDs. 8x8 wheel amphibious armoured personnel carrier was carried above the deck of Russian Navy’s Black Sea Fleet’s LST Orsk en route to #Tartus pic.twitter.com/KBupul4e0C