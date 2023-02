Prerušen u ovcu pokušao pobjeći iz zatvora

LA PAZ - Zatvorenik Hose Luis Kalisaja Dijaz je ranije ovog mjeseca pokušao da pobjegne iz Čončokora, maksimalno obezbjeđenog zatvora u Boliviji, prerušen u ovcu.

Poznat kao „El Aranja“, Dijaz je koristio ovčiju kožu da se provuče pored obezbjeđenja i tako preobučen se pokušao probiti do jednog od spoljnih zidova zatvora.

Obezbjeđenje je na vrijeme primjetilo da Dijaz, koji služi 15 godina zatvora zbog ubistva, nije u svojoj ćeliji i ubrzo je čitav zatvor bio na nogama..

Fotografije njegovog bizarnog pokušaja bjekstva pokazuju kako El Aranja puzi na sve četiri noge po polju dok na sebi nosi ovčije runo.

Dijaz je mislio da će mu hladno vrijeme pomoći u bjekstvu, rekli su zatvorski zvaničnici.

„Obavještavamo stanovništvo Bolivije da su službenici zatvorske policije iz zatvorskog centra San Pedro de Čončokoro spriječili bjekstvo zatvorenika Hosea Luisa Kalisaja Dijaza (alias El Aranja), koji je iskoristio loše vrijeme da pokuša da pobjegne kroz jedan od zidova spoljnog perimetra zatvora“, rekao je direktor Kazneno-popravnog zatvora Huan Karlos Limpijas.

Vlasti su naredile pravne i disciplinske mjere protiv Dijaza od njegovog pokušaja bjekstva.

