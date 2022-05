Prerušio se u ženu sa invaliditetom pa kolačem pogodio Mona Lizu

PARIZ - Mladi aktivista za zaštitu okoline bacio je kolač na Da Vinčijevo remek-djelo Mona Lizu u muzeju Luvr u Parizu, javila je danas televizija "BFM".

U izvještaju se navodi da se incident dogodio juče, prenosi TASS.

Na video-snimku sa Twittera prikazano je kako mladić baca komad kolača na armirano staklo koje štiti najpoznatije svjetsko umjetničko djelo.

On je uspio da priđe slici pošto je bio prerušen u ženu sa invaliditetom. Za osobe koje koriste kolica postoji specijalni prolaz ispred same slike, koji je bliži staklu od pozicije za ostale posjetioce.

"Mislite na Zemlju. Postoje ljudi koji uništavaju Zemlju. Mislite na to. Umjetnici, vama govorim. Mislite na Zemlju. Zato sam ovo uradio. Mislite na planetu", rekao je ovaj aktivista na video snimku na kojem sjedi u kolicima pored pripadnika muzejskog obezbjeđenja.

Luvr se nije oglasio povodom ovog incidenta, a televizijski kanal prenosi da su zaposleni u muzeju oprali armirano staklo i da slika nije oštećena.

Man Disguised As Elderly Woman Tries To Smear Mona Lisa Portrait With Cake Source: @lukeXC2002 pic.twitter.com/yUOvywgRTM