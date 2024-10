Preselila se u Njemačku pa gadno požalila (FOTO)

Mnogi ljudi su trbuhom za kruhom bolju budućnost potražili u Njemačkoj, no Amerikanka Stephanie Vollmer je nakon selidbe u ovu evropsku zemlju doživjela teži kulturni šok.

35-godišnja influenserka iz Kalifornije se iz Južne Koreje preselila u Njemačku sa suprugom koji radi za američku vojsku.

Nakon svega 18 mjeseci je za Business Insider izjavila da se kaje jer se u Njemačkoj osjeća potpuno nepoželjno te da jedva čeka da se vrati u SAD.

“Nažalost, sada jako žalim zbog svoje odluke da se preselim u Njemačku. To je bio jedan od najtežih kulturnih šokova koje sam doživjela“, rekla je.

Stephanie se preselila u maleni i naizgled idiličan grad Otterberg, gdje se našla zbog prirode posla svog supruga. Ona je dijelom Korejka te tvrdi da se suočavala s ‘mikroagresijama’ u vidu grubih pogleda i komentara o njenom ‘klimavom njemačkom’.

Potpuno razočarana Njemačkom, samo jednu stvar hvali.

“Ovdje se osjećam kao prestupnik, kao da se nalazim u dva svijeta. Prvi je američka vojna zajednica, kojoj pripada moj muž, ali ne i ja. Druga je zajednica njemačkih stanovnika koji me svakodnevno podsjećaju da tu takođe ne pripadam.”

Posebno se požalila na problem s pronalaskom ljudi s kojima bi vježbala njemački, no loši odnosi s lokalcima nisu jedino što joj je smetalo.

Naime, žali se na čekanje isporuke online narudžbi, a ni hrana joj nije baš legla.

“Ovo nije ni slično azijskim i meksičkim jelima na kojima sam odrasla”, rekla je.

Ipak, pohvalila je njemačko zdravstvo.

“Neuporedivo je bolje od zdravstvene zaštite u SAD-u. To će mi nedostajati. No, s obzirom na to da dolazim iz Južne Koreje gdje je njega čak i bolja nego u Njemačkoj, jasno mi je da će mi nedostajati taj nivo brige, a ne Njemačka”, zaključila je ona, a prenosi Dnevno.hr.

