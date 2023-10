Presretnut razgovor Hamasa: "Šta to govoriš, raketa je naša?“ (AUDIO)

TEL AVIV - Izraelska vojska objavila je navodne presretnutne razgovore lidera Hamasa, koji su se, prema tvrdnjama Tel Aviva, odvili sinoć neposredno nakon granatiranja bolnice u Gazi.

U ovom napadu poginulo je na stotine ljudi, Palestinci tvrde preko 500 i za masakr okrivljuju Izrael. Sa druge strane, Tel Aviv tvrdi da je u pitanju raketa Islamističkog džihada, kao i da navodi snimci razgovora to dokazuju.

„Sada imamo dovoljno informacija, trebalo nam je vremena, ali moramo reći istinu, bolnicu nisu pogodili izraelski udari“, rekao je tokom brifinga za novinare Danijel Hagari, portparol izraelske vojske.

On kaže da je izraelska vojska zaključila da je palestinska grupa Islamski džihad odgovorna za eksploziju u bolnici Al Ahli, prenosi BBC.

„Odmah smo obavili pregled sa svim relevantnim ograncima izraelske vojske“, rekao je on novinarima.

On kaže da je Hamas ispalio salvu raketa na Izrael u utorak u 18:15 po lokalnom vremenu – prije eksplozije u bolnici.

Zatim, u 18:59, kaže da je Islamski džihad ispalio baraž od oko 10 raketa sa obližnjeg groblja. Istovremeno, bilo je izvještaja o eksploziji u bolnici u gradu Gaza, kaže on.

Izrael navodi da su eksploziju izazvale palestinske rakete ispaljene sa groblja. „Otišli su toliko daleko da su povećali broj žrtava. Sa apsolutnom sigurnošću su shvatili da je bolnicu pogodila raketa koju je ispalio Islamski džihad“, tvrdi Hagari.

Kao dokaz za svoje tvrdnje, izraleska vojska je objavila audio snimak navodnog razgovora dvojice militanata Hamasa. Snimak je na svom X nalogu podijelilo i izraelsko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Nova.rs..

Hamasov operativac 1: „Kažem ti, ovo je prvi put da vidim ovakvu raketu da pada“.

Hamasov operativac 2: „I zbog toga mislimo da pripada Palestinskom islamskom džihadu“.

Hamasov operativac 1: „Šta?“

Hamasov operativac 2: „Kažu da pripada Palestinskom islamskom džihadu“.

Hamasov operativac 1: „Pripada nama?“

Hamasov operativac 2: „Tako izgleda“.

Hamasov operativac 1: „Ko to kaže?“

Hamasov operativac 2: „Kažu da je šrapnel lokalni i da ne izgleda kao izraelski“.

Hamasov operativac 1: „Šta to govoriš?“

Potom je nastupila tišina, a onda se razgovor nastavio.

Hamasov operativac 2: „Ali pobogu, zar nije moglo da nađe drugo mjesto da eksplodira?“

Hamasov operativac 1: „Nebitno, ispalili su je sa groblja iza bolnice“

Hamasov operativac 2: „Šta?“

Hamasov operativac 1: „Raketa je ispaljena sa groblja iza Al-Mamadani bolnice, ali je zakazalo i palo na njih“.

Hamasov operativac 2: „Ima groblje iz bolnice?“

Hamasov operativac 1: „Da, Al-Mamadani je tačno mjesto“.

Potom je ponovo nastupila tišina.

Hamasov operativac 2: „Gdje je to tačno kada uđeš na tu lokaciju?“

Hamasov operativac 1: „Uđeš na zemljište i ne ideš prema gradu. To je sa desne strane od Al-Mamadani bolnice“.

