Prevrnuo se autobus sa njemačkim turistima, najmanje 28 mrtvih

LISABON - Najmanje 28 osoba je poginulo, a nepoznat broj povrijeđen, na portugalskom ostrvu Madeiri kada se prevrnuo autobus sa njemačkim turistima, javili su portugalski elektronski mediji.

Svi turisti u autobusu koji se prevrnuo na portugalskom ostrvu Madeira su bili Nijemci, saopštio je gradonačelnik Felipe Susa za televiziju SIC.

"Nemam reči da opišem ono što se dogodilo. Ne mogu da se suočim sa patnjom ovih ljudi", rekao je Susa, prenosi Rojters.

Mediji navode da je 37 od ukupno 57 putnika izvučeno iz autobusa.

Na slikama koje su prenijeli portugalski mediji vidi se beli autobus okružen vatrogascima, prenosi Rojters.

Najmanje 19 ambulantnih kola se nalazi na licu mjesta.

More @CBCNews: Many feared dead in tourist bus crash in Portugal. https://t.co/MUow1doCQY