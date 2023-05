Prevrnuo se brod, poginula najmanje 21 osoba, uglavnom djeca

Najmanje 21 osoba poginula je u prevrtanju turističkog broda u indijskoj državi Kerala. Većina žrtava bila su djeca koja su na školskim praznicima.

"Većina žrtava bila su djeca na školskim praznicima", rekao je ministar ribarstva i razvoja luke Kerale V. Abdurahiman.

Dodaje da će broj žrtava tragedije koja se dogodila u ponedeljak rasti jer je čamac zapeo u mutnoj vodi i izvlače ga kako bi se spasili oni koji su zarobljeni unutra.

"Desetak putnika nalazi se na liječenju u raznim bolnicama", kazao je Nazar. Četiri osobe su u kritičnom stanju.

Preživeli su lokalnim medijima rekli da mnogi putnici nisu nosili prsluke za spašavanje.

Ponedeljak je proglašen danom žalosti, piše "The Guardian".

Incident u okrugu Malapuram dogodio se u nedjelju oko 19 sati po lokalnom vremenu. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da ga "boli gubitak života" i najavio odštetu porodicama žrtava.

At least 22 people have died after a tourist boat capsized in Kerala on Sunday. Authorities are investigating the cause of the mishap. pic.twitter.com/FQrtH2rqzU