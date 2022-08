Prevrnuo se kamion sa paradajzom na auto-putu, četvoro povrijeđenih

LOS ANĐELES - Najmanje četvoro ljudi je povrijeđeno, a sedam automobila je oštećeno kada se prevrnuo kamion sa više od 150.000 paradajza na auto-putu u američkoj državi Kaliforniji, što je dovelo do prekida saobraćaja.

Paradajz je potpuno prekrio put zbog čega je veći dio auto-puta "Interstejt 80" zatvoren.

Tokom sezone paradajza vozači kamiona koriste glavni autoput za njegov transport, prenosi Srna.

Prvobitni sudar uzrokovao je da kamion skrene sa puta i udari u ogradu koja dijeli put od druge suprotne trake.

Lokalna policija saopštila je da se radi o velikoj količini paradajza i da se na putu praktično napravio sos dubine oko 60 centimetara, javlja Bi-Bi-Si.

@ChpSolano is at a crash involving a big-rig hauling tomatoes that went through the center divide. Multiple lanes closed WB and EB on I-80 near Alamo in Vacaville. Please avoid the area and use alternate routes. Please drive safe pic.twitter.com/RR058UypVn