Preživio 24 dana u čamcu jedući kečap i kockice za supu (FOTO)

Kolumbijska mornarnica spasila je čovjeka iz Dominike koji je proveo 24 dana u čamcu u Karipskom moru i preživio jedući kečap, prah od bijelog luka i kocke za supu.

Elvis Fransoa ispisao je "upomoć" na engleskom na pramcu broda, što je pomoglo u njegovom spasavanju.

Njegov brodić spažen je iz vazduha oko 180 kilometara sjeverozapadno od poluostrva Guahira, a Fransou je do Kartahene prevezao kontejnerski brod, kojem je lokaciju javila kolumbijska mornarica.

Fransoa je kolumbijskim vlastima rekao da je sve počelo u decembru kada je morska struja odnijela njegov brod na pučinu dok ga je popravljao na obali ostrva Sent Martin, gdje živi.

"Zvao sam prijatelje, ali sam izgubio signal. Ništa mi nije preostalo nego da sjedim i čekam“, ispričao je Fransoa, prenosi RTS.

Četrdesetsedmogodišnjak kaže da je u brodu imao samo bočicu kečapa, prah od bijelog luka i supe u kocki.

Kišnicu je skupljao parčem tkanine. Nadležni kažu da mu je stanje bilo stabilno kad je pronađen, ali da je dosta smršao.

Konačno, nadlijeteo ga je avion obalske straže kojem je signalizirao pomoću komadića ogledala.

"U nekom trenutku sam izgubio nadu i samo sam mislio o svojoj porodici. Hvala obalskoj straži. Da nije njih, ne bih bio ovdje da vam ispričam priču", naveo je Fransoa.

