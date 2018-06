Preživjela novinarka uz psovku poručila Trampu: Nije me briga za molitve

ANAPOLIS - Samo nekoliko sati nakon što su preživjeli smrtonosnu pucnjavu u svojoj redakciji, novinari "Capital Gazettea" Fil Dejvis i Selen San Felis dali su telefonski intervju za "CNN" o tragediji koja se dogodila.

Oni su jasno dali do znanja da "misli i molitve" koje je uputio predsjednik Donald Tramp nisu dovoljne.

Dejvis, koji je i sam ranije izvještavao o masovnim pucnjavama koje su sve češća pojava u SAD-u, prepričao je svoje užasno iskustvo u detalje voditelju "CNN-a" Andersonu Kuperu.

"Reći ću vam, kada je to počelo da se događa, znači, samo odete u panični mod", objasnio je Dejvis i dodao kako se sjeća da je mislio:

"Hoćemo li svi umrijeti? Zar on neće otići sve dok svi ovdje ne budu mrtvi?"

Kad je Kuper pitao San Felis kako se drži, direktno mu je odgovorila:

"Znači, gledala sam kako neko umire, tako da nisam baš super sjajno. Definitivno bih, očigledno, mogla biti gore, ali teško mi je trenutno gledati više od 30 minuta unaprijed. Trideset minuta je dugo i naprosto - odgovor je nisam dobro, u redu? Ali ovdje sam i razgovaram s vama, i znam da mnogo ljudi sluša", nastavila je San Felis.

"Čula sam da je predsjednik Tramp poslao svoje molitve. Ne pokušavam ovo politizovati, u redu? Ali trebamo više od molitvi. Cijenim molitve. Molila sam se sve vrijeme ispod tog stola. Želim vaše molitve, ali želim i više od toga", rekla je ova novinarka osvrćući se na Trampovu objavu na Twitteru u kojoj je izrazio saučešće uobičajenom političarskom frazom o "mislima i molitvama".

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.