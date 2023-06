Prigožin napustio Rostov, ulice ponovo otvorene za saobraćaj

Šef ruske paravojne formacije Vagner Jevgenij Prigožin napustio je sinoć sjedište Južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi Prigožin u automobilu kako odlazi.

Ulice u centru južnog ruskog grada Rostova na Donu ponovo su otvorene za saobraćaj nakon što je ruska paravojna organizacija “Vagner” počela da povlači borce koji su preuzeli kontrolu nad vojnim objektima u tom gradu, javlja ruski Interfaks.

Kako su prethodno prenijele RIA Novosti, šef “Vagnera” Jevgenij Prigožin, zajedno sa svojim borcima, napustio je štab Južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu.

#Prigozhin left the headquarters of the Southern Military District in #Rostov by car. He was applauded and people came to shake hands. pic.twitter.com/LB9QGz318U