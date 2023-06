Prigožin zaprijetio da će krenuti na Moskvu, tenkovi na ulicama ruske prijestonice

ROSTOV - Šef privatne paravojne grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin pozvao je danas ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika Generalštaba generala Valerija Gerasimova da dođu u Rostov na Donu na sastanak s njim, i zaprijetio da će, u suprotnom "krenuti na Moskvu".

Prigožin je, u video snimku u kojem je uputio taj poziv, objavio da se trenutno nalazi u sjedištu južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu, prenosi Rojters.

U drugom sminku, koji je objavio pro-Vagnerov Telegram kanal on je snimljen kako sjedi između dva generala, od kojih je jedan armijski general-potpukovnik Vladimir Aleksejev, koji je ranije pozivao Prigožina da preispita svoju namjeru za svrgne ruski vojni vrh.

"Stigli smo ovdje, želimo da primimo načelnika generalštaba i Šojgua", rekao je Prigožin na snimku.

Yevgeny Prigozhin speaking once again from the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov-on-Don, stating that Wagner has Occupied all of the Military Installations across the City including the Airfield to insure that the Russian Air Force is Attacking the… pic.twitter.com/S3krmZqEg6