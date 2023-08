Prigožinov prvi video nakon pobune: Radimo na plus 50 u Africi

Osnivač grupe Vagner Jevgenij Prigožin objavio je prvi video od neuspjele pobune njegovih snaga u Rusiji, pretpostavlja se da je u Africi.

Trenutno nije moguće utvrditi gde je video materijal snimljen, javlja BBC. Prigožin kaže da njegova grupa čini sve da Afrike bude slobodnija.

Na video snimku objavljenom na Telegram kanalima povezanim sa Vagnerovom plaćeničkom grupom vidi se Prigožin u borbenoj opremi, na kome govori da ta grupa čini Afriku "slobodnijom". BBC navodi da nije mogao da verifikuje gdje je video snimljen.

Vjeruje se da Vagner ima hiljade boraca na afričkom kontinentu. Prigožinovi vojnici su smješteni u zemljama kao što su Mali i Centralnoafrička Republika (CAR).

U videu u kom se Prigožin pojavljuje u maskirnoj uniformi držeći pušku, šef Vagnera kaže da ta grupa istražuje minerale, kao i da se bori protiv islamističkih militanata i drugih kriminalaca.

"Radimo. Temperatura je plus 50 – sve kako volimo. PMC Vagner sprovodi izviđačke i akcije potrage, čini Rusiju još većom na svim kontinentima, a Afriku još slobodnijom. Pravda i sreća za afrički narod, mi smo noćna mora za ISIS (Islamsku državu) i Al Kaidu i druge bandite", može se čuti kako kaže Prigožin.

