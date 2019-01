Prijeti veliki sukob: Izrael će u najgorem slučaju napasti Iran?

Komentari: 2

Banjalučki Papak

Jedini apartheid rezim u danasnjem svijetu odrzava se u zivotu zahvaljuci svojim sponzorima iz US, UK i ostalih zapadnih zemalja za koje Palestinci nisu ljudska bica. Zato sam i dao komentar da Srbija treba sto prije da udje u nato .Sve price o demokratskom, slobodnom i naprednom zapadu se pretvaraju u prah kad se covjek sjeti koliko su zla nanjeli palestinskom narodu svojom podrskom Izraelu a na drugom postu sam komentarisao drugacije ali ok to je bilo za Srbe . Iran je jedina zemlja pored Sirije u tom dijelu svijeta koja otvoreno podrzava Palestinu. To je trn u oku izraelskoj vladi koja ce uciniti sve da uvuce ameriku u rat sa Iranom iako su i Amerika i moja omiljena EU ali za Srbe i Izrael veliki dio jedno te isto . Nevjerovatno je da Zidovi koji su pretrpjeli uzasne zlocine danas cine slicne zlocine nad Palestinom. I to se sve dogadja uz blagoslov velikih demokratija koje u stvari nemaju ni morala ni etickih nacela osim onih koji sluze njihovim elitama. Izvinite me što na jednom postu pišem ovako a na drugom potpuno drugačije o istaoj stvari jer ono što sam napisao na drugom mjestu to je za Srbe .