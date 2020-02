Primijetan pad u broju oboljelih od virusa korona

ŽENEVA - Prema posljednjim podacima koje je Kina objavila o zaraženim virusom korona, primijetan je pad u broju novih slučajeva, ali sve je moguće kada je riječ o razvoju situacije oko epidemije, saopšteno je danas iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da podaci iz Kine o više od 44.000 potvrđenih slučajeva pružaju uvid u starost zaraženih ljudi, ozbiljnost oboljenja i stopu smrtnosti.

"Isto tako je u podacima primijetan pad broja novih slučajeva. To se mora tumačiti veoma oprezno jer se to može promijeniti pošto dolazi do novih zaraza. Previše rano govoriti da li će se pad broja novih slučajeva nastaviti. Sve je moguće", rekao je Gebrejesus.

Prema njegovim riječima, Kina je prijavila 70.635 slučajeva oboljelih od Kovid-19, uključujući 1.772 preminulih. U proteklih 24 časa Kina je prijavila 2.051 novi slučaj, uključujući na osnovu rezultata potvrđenih u laboratoriji i kliničkog posmatranja, najčešće snimanja pluća.

Nešto manje od 700 slučajeva prijavljeno je u 25 drugih država.