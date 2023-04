Princ Hari će prisustvovati krunisanju kralja Čarlsa, ali Megan ostaje u Kaliforniji

LONDON - Vojvoda od Saseksa, princ Hari, potvrdio je da će sljedeći mjesec prisustvovati krunisanju svog oca kralja Čarlsa. Međutim, njegova supruga Megan Markla neće biti s njim. Ovom objavom prekinuta su višemjesečna nagađanja o tome hoće li par zajedno doći na događaj.

Na ceremoniji, koja ima tradiciju i održava se više od 1.000 godina, okruniće se Čarlsa uz prisustvo stranih dostojanstvenika i šefova država.

Uprkos svojim prethodnim kritikama kraljevske porodice u knjizi i dokumentarnoj seriji, Hari će biti prisutan na događaju.

U međuvremenu, Megan će ostati u Kaliforniji s njihovo dvoje male djece, budući da njihovo najstarije dijete Arči navršava četiri godine na isti dan. Bakingemska palata i potparol para potvrdili su ovu vijest.

