Princ Vilijam u iznenadnoj posjeti vojnicima u Poljskoj

VARŠAVA - Putujući u Rezov na jugoistoku Poljske, britanski princ Vilijiam susreo se s poljskim ministrom obrane Mariusom Blaščakom. On je potom razgovarao s poljskim odbrambenim snagama i britanskim trupama.

Princ Vilijam je nenajavljeno otputovao u Poljsku kako bi zahvalio britanskim i poljskim vojnicima koji su učestvovali u sukobu u Ukrajini.

Princ od Velsa susreo se i s izbjeglicama koje su pobjegle od sukoba i čuo njihova iskustva. Putujući u Resov na jugoistoku Poljske, on se susreo s poljskim ministrom odbrane Blaščakom nakon čega je razgovarao s pripadnicima poljskih odbrambenih snaga i britanskih trupa, stoji u saopštenju njegove kancelarije.

Prince William is to speak with Ukrainian refugees and pay tribute to the "inspiring humanity" of Polish people who have helped them. It comes on the second day of his surprise trip to Poland, having met troops in the Polish city of Rzeszow.https://t.co/HwtpVHUEbi