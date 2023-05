Privedeno 1.500 aktivista zbog blokiranja puta (FOTO/VIDEO)

HAG - Nizozemska policija saopštila je da je privela više od 1.500 klimatskih aktivista zbog blokiranja auto-puta u Hagu tokom ekološkog protesta koji je danas organizovala grupa "Pobuna zbog istrebljenja".

"Prilikom današnje blokade auto-puta privedeno je 1.579 aktivista, od kojih se 40 suočava sa krivičnim prijavama", objavila je policija na Twitteru.

Hiljade demonstranata učestvovale su u protestima kao znak protesta protiv Vladinih subvencija za fosilna goriva, javili su mediji.

Policija je koristila vodene topove da rastjera masu i više puta je pozivala aktiviste da raščiste put.

Met psychologen en therapeuten de A12 op. Want de klimaatcrisis is ook een psychologische crisis. Gelukkig was het een zonnige dag voor een nat pak #extinctionrebellion @NLRebellion pic.twitter.com/14f3M5UAQE