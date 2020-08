Prkačin: HOS kome ja pripadam nastao na tradiciji ustaša

ZAGREB - Ante Prkačin, poslanik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, rekao je da je HOS (Hrvatske oružane snage) nastao na tradiciji ustaša.

Kako je rekao Prkačin, HOS je jedina hrvatska vojska koja je nastala na tradiciji jedne druge hrvatske vojske tj. ustaške vojske iz Drugog svjetskog rata

On je istakao da uzvikivanje pokliča "Za dom spremni" nakon službene svečanosti u Kninu na obilježavanju 25. godišnjice od akcije Oluja nije bila provokacija, nego reakcija.

"Nije to bila provokacija, to je bila reakcija, to je iz bijesa i prkosa. S tim ljudima ne treba tjerati mak na konac. Prvo ti ljudi, kojima ja pripadam, nisu slučajno u amblem stavili 'Za dom spremni'. Tu nema nikakve dvojbe da je pozdrav 'Za dom spremni' i da je HOS jedina hrvatska vojska koja je nastala na tradiciji jedne druge hrvatske vojske - ustaške vojske iz Drugog svjetskog rata", kazao rekao je Prkačin, prenosi N1.

Prkačin je rekao da se na dan 5. avgust Hrvati "nemaju šta miriti":

"Jer to pomirenje pokvari jednu briljantnu pobjedu", dodao je.

Prkačin je rekao i "neka se radi mir između Bošnjaka i Srba u BiH ili između Hrvata i Bošnjaka".