Probao u muzeju zalijepiti glavu na remek djelo (VIDEO)

Kultna slika Johannesa Vermeera "Djevojka s bisernom naušnicom" našla se u četvrtak na meti klimatskih aktivista u nizozemskom muzeju u posljednjoj javnoj demonstraciji vandalizma na poznatim umjetničkim djelima.

Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju kako jedan muškarac izlijeva limenku nečega što je izgledalo kao neka vrsta tekućine dok se također pokušava zalijepiti za kultno umjetničko djelo u muzeju Mauritshuis u Den Haagu. Pridružio mu se još jedan muškarac koji je nosio majicu s natpisom "Samo stop nafti" i izvikivao poruku posjetiteljima.

"Kako se osjećate kada vidite da se nešto lijepo i neprocjenjivo naizgled uništava pred vašim očima? Osjećate li bijes? Dobro. Gdje je taj osjećaj kada vidite kako se planeta uništava pred našim očima?" rekao je aktivista koji se odlučio na čin vandalizma.

