Procurile fotografije novog kineskog 'superoružja'

PEKING - Fotografije koje je prošle sedmice objavio kineski tviteraš po imenu Dafeng Cao sugerišu da ova azijska sila testira brodski elektromagnetski top - prvo takvo "superoružje" na svijetu.

Elektromagnetski top je eksperimentalno oružje nove generacije koje koristi elektromagnetsku silu kako bi izuzetno velikom brzinom ispaljivalo projektile duž električki nabijenih željeznih "šina" koje stvaraju magnetsko polje.

SAD razvija vlastitu tehnologiju elektromagnetskog topa posljednjih 10 godina, ali Kina je, ako je ovo objašnjenje točno, prva zemlja koja je zaista razvila funkcionalni prototip, javlja New Scientist.

SAD odustao od vlastitog elektromagnetskog topa nakon potrošenih 500 milijardi dolara.

SAD je, štoviše, nakon 10 godina i 500 milijardi dolara potrošenih na ovu tehnologiju, prekinuo čitav projekt prošle godine. Američki elektromagnetski top postigao je brzinu projektila od oko 7800 km na sat s dometom od 150 km, što je više od 6 Mach (6 puta veće od brzine zvuka). Projektil se ispaljuje kroz cijev topa zahvaljujući Lorentzovoj sili, s očekivano razornim učinkom za napadnuta neprijateljska oklopna vozila ili obrambene instalacije i utvrđenja.

Međutim, izgleda da se kineski projekt pokazao mnogo uspješnijim. Dafeng Cao, koji se opisuje kao “promatrač Kineske armije narodnog oslobođenja (PLA)", ali i drugi tviteraši koji prate razvoj kineskih vojnih kapaciteta, uočili su masivni, dosad neviđeni elektromagnetski top instaliran na ratni brod Haiyang Shan, tipa 072 treće klase, u brodogradilištu u Wuhanu.

Štoviše, kako javlja Dafeng, na zastavi iza topa nalazio se natpis: "Pružamo prvoklasno mornaričko oružje i opremu u svijetu."

Dafeng je za Newsweek objasnio da je na fotografije naletio na kineskoj društvenoj mreži Weibo i da su sve objavljene tokom prošlog mjeseca.

Dafeng i drugi korisnici identifikovali su kontejnere na brodu iza topa kao moguću električnu postaju koja opskrbljuje top električnim nabojem. Osim toga, sama kratka i debela cijev topa, nepogodna za klasične dalekometne projektile koji se ispaljuju pomoću baruta, upućuje na to da se zaista radi o elektromagnetskom topu.

"Kina još uvijek tek sustiže zapadne zemlje, ali elektromagnetski top je utjelovljenje njihovog velikog poduhvata", tvrdi Dafeng.

Još jedan verifikovani korisnik Weiba, bivši kineski mornarički časnik, potvrdio je da je Kina odobrila projekt razvijanja ovog oružja godinama ranije, vjerovatno uz pomoć Instituta za tehnologiju u Pekingu.

Posebno su zanimljive fotografije koje je Dafeng naknadno objavio, a na kojima se vidi da je top prekriven ceradom.

