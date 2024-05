Profesor koji je pogodio pobjednike 10 američkih izbora oglasio se o izgledima Bajdena i Trampa

Alan Lihtman, američki profesor, u intervjuu za CNN dao je prvu prognozu ko bi mogao osvojiti novi predsjednički mandat na predstojećim američkim izborima u novembru – Džo Bajden ili Donald Tramp.

Njegova predviđanja u Americi se gledaju s posebnom pažnjom, zato što je razvio jedinstveni naučni metod koji se sastoji od 13 ključeva, pomoću kojih je nepogrešivo do sada pogodio pobjednike svih prethodnih deset američkih predsjedničkih izbora, otkad je razvio svoju naučnu metodu.

Pogodio je ne samo pobjedu Donalda Trampa 2016. godine, nego je čak dvije godine prije održavanja izbora najavio i pogodio i da će Džordž Buš Stariji pobijediti iako je u istraživanjima javnog mnijenja zaostajao 18 odsto. Jedine izbore koje je promašio je pobjeda Džordža Buša Mlađeg, jer je on prognozirao pobjedu njegovog protivkandidata Ala Gora. Međutim, kasnije se ispostavilo da je Buš najvjerovatnije pobijedio manipulacijama na izborima u Floridi, gdje je osvojio oko 600 glasova više od Gora, a više od 20 hiljada crnih glasača, koji bi izvjesno glasali za Gora, nisu bili uključeni u biračke spiskove. Inače, na Floridi je guverner tada bio Bušov rođeni brat Džeb.

Na pitanje voditeljke CNN-a ko će pobijediti na izborima u novembru, Lihtman je rekao da postoji još nekoliko tendencija koje nisu dovoljno jasne da bi bile pretvorene u njegove ključeve, ali je rekao da je gotovo izvjesno da će Bajden ostato predsjednik, iako ankete predviđaju ili tijesnu trku ili pobjedu Trampa. Lihtman je rekao da ga istraživanja javnog mnijenja nikad nisu omela u njegovim prognozama, i objasnio je zašto vjeruje da će Bajden ostati u Bijeloj kući, s tim da je napomenuo da će početkom avgusta izaći s definitivnom prognozom, iza koje će čvrsto stati.

On je rekao da su američki predsjednički izbori „palac gore ili dolje“ za trenutnog predsjednika, i da bi izazivač, ako želi da pobijedi, morao osvojiti sedam od 13 ključeva. Za sada, kako on tvrdi, Bajden drži dovoljno ključeva u svojim rukama, tako da bi Tramp, ako želi da osvoji mandat u Bijeloj kući, morao da okrene čak četiri ključa, što će biti vrlo teško i izazovno za njega, zbog čega Lihtman tvrdi da je Bajden za sada čvrsto u sedlu da zadrži svoj mandat.

Ta četri ključa, koja Tramp treba da preokrene u svoju korist se, prema profesoru Lihtmanu, odnose na spoljnu politiku, socijalne nemire u Americi, ozbiljnog trećeg kandidata i ozbiljnog izazivača u Demokratskoj stranci iz koje Bajden dolazi. Tramp bi, prema njemu, morao da okrene sve ove ključeve u svoju korist ako želi da osvoji Bijelu kuću. To znači da bi, kako tvrdi profesor Lihtman, do izbora trebalo da istovremeno dođe do velikog spoljnopolitičkog neuspjeha za Bajdena, do velikih socijalnih nemira u Americi, da treći kandidat ozbiljno ugrozi Bajdena i da unuar Demokratske stranke dođe do velikih turbulencija. Koliko je izvjesno da se sve ovo desi, kao i da li će Lihtmanov do sada uspješan model nastaviti da pogađa pobjednika izbora, ostaje da se vidi.

