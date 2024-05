Proglašeno vanredno stanje: Eruptirao još jedan vulkan na Islandu

GRINDAVIK - U blizini islandskog obalnog grada Grindavika eruptirao je još jedan vulkan, zbog čega su lokalne vlasti proglasile vanredno stanje.

To je peta vulkanska erupcija u regionu od decembra. Nakon brojnih zemljotresa u istom području i ogromnog pritiska koji se stvorio pod zemljom, poslepodne je izbila erupcija blizu Sundhnuka, mjesta sjeverno od Grindavíka, javila je islandska televizija RUV, prenosi N1.

Kristin Jonsdotir, geofizičarka iz Islandske meteorološke kancelarije, procenila je da je pukotina duga više od jednog kilometra.

Vlasti su proglasile vanredno stanje.

Erupcija je izbila nekoliko sati nakon što su vlasti naredile evakuaciju sela Grindavik i Plave lagune, spoljnog termalnog bazena koji je vrlo popularan među turistima.

