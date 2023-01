Projektil eksplodirao kraj novinara koji se javljao uživo iz Ukrajine (VIDEO)

KRAMATORSK - Projektil je eksplodirao svega nekoliko desetaka metara od novinara koji se uživo javljao iz Ukrajine, piše Nexta, a kako dodaju riječ je o francuskom reporteru koji se javljao iz Kramatorska.

Srećom, ni novinar ni snimatelj nisu povrijeđeni.

Podsjetimo, u napadu raketnim projektilima koji su u istočnoj Ukrajini izvele ruske snage uništena je ledena arena u gradu Družkivku u regiji Donjeck, izvijestila je Ukrajinska hokejaška federacija.

Ranije je objavljeno da je projektil pogodio grad i ranio dvije osobe.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk. Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge