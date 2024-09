Prolaznik rizikovao život da spasi vozača u nevolji (VIDEO)

NJU ORLEANS - ​Tokom prenosa uživo iz Nju Orleansa gledaoci su svjedočili dramatičnom spasavanju dok se grad borio sa uraganom Frensis.

Ova oluja druge kategorije pogodila je Luizijanu kasno u srijedu, donoseći snažne vjetrove i obilne kiše koje su izazvale poplave i prekid struje u više od 250.000 domaćinstava.

Džona Gilmor, reporter WDSU kanala, izvještavao je uživo kada je primjetio vozilo koje se kretalo kroz poplavljene ulice.

For those who missed it, here is Miles Crawford, neighborhood hero, saving a man’s life during Hurricane Francine. The spirit of New Orleans. On live TV. (Pardon my commentary. Emotions were clearly high) pic.twitter.com/DEQ6muBSXe