Pronađeno tijelo kita za koga se sumnja da je prikupljao podatke za Rusiju (FOTO, VIDEO)

OSLO - Kit beluga koji je dobio nadimak Hvaldimir, koji je prvi put viđen u Norveškoj nadomak ruskih teritorijalnih voda sa elektronskom ogrlicom zbog čega se smatralo da se koristi za špijunažu u korist Rusije, pronađen je mrtav prošlog vikenda.

Norveška javna televizija NRK objavila je da su otac i sin ribari u subotu pronašli tijelo kita kako pluta u zalivu Risavika na jugu Norveške, prenosi Gardijan.

Beluga, čiji je nadimak kombinacija norveške reči za kita - hval, i imena ruskog predsjednika Vladimira Putina podignut je iz vode kranom i brodom je prevežen u obližnju luku na stručno ispitivanje.

"Nažalost, pronašli smo Hvaldimira kako pluta u moru. On je uginuo i trenutno nam nije jasno šta je uzrok smrti. Nisu vidljive ozbiljne spoljne povrede na životinji", izjavio je za NRK morski biolog Sebastian Strand koji je tokom posljednje tri godine pratio kretanje Hvaldimira u ime norveške neprofitne organizacije Marin Majnd i dodao da je pogođen uginućem te životinje.

Strand je rekao da je životinja do prošlog petka bila u dobrom stanju i da stručni tim mora da ustanovi zbog čega je iznenada uginuo kit Hvaldimir, prenosi Tanjug.

The famous beluga whale Hvaldimir, believed to be a Russian spy, has died off the coast of Norway In 2019, a harness and a camera with Russian markings were discovered on the whale, and its lack of fear towards humans suggested it had been trained. The cause of Hvaldimir's… pic.twitter.com/xHOYbJuvut