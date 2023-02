Proruske snage organizovale protest u Moldaviji (VIDEO)

KIŠINJEV - Više hiljada protestanata, u organizaciji Pokreta za narod koji podržavaju članovi moldavske proruske stranke Šor, okupilo se u Kišinjevu tokom vikenda zatraživši od nove prozapadne vlade da u potpunosti podmiri račune za grijanje u jeku krize životnih troškova i vrtoglave inflacije.

Protest je organizovala nedavno osnovana skupina Pokret za narod koju podržavaju članovi Šora, proruske stranke koja ima šest od 101 mjesta u parlamentu bivše sovjetske republike.

Neki od protestanata koji su se okupili u Kišinjevu u nedjelju pozvali su na ostavku predsjednice, uzvikujući "Dolje Maia Sandu!"

Drugi su držali transparente s licima nekih moldavskih predsjednika i političara pored fotografija velikih kuća i luksuznih automobila.

"Oni imaju milione. Mi umiremo od gladi", rekli su.

In Moldova, the pro-Russian party "Shor" held an anti-government protest in Chisinau, where they demanded the successful resignation and full payment of their utility bills. It is known that the law enforcement officers have already detained 8 representatives of the party 1/5 pic.twitter.com/mXtt9Lk5Lr