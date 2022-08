Prosjak u Atlanti dobio 100 miliona dolara odštete od policije

Savezna porota u američkom gradu Atlanti presudila je da se prosjaku plati odšteta od 100 miliona dolara, jer ga je prije četiri godine policajac pogodio omamljivačem, usljed čega je čovjek pao, slomio vrat i ostao paralizovan.

Porota je presudila da je policajac Džon Grubs upotrebio prekomjernu silu protiv Džerija Blesingejma (69), koji je u julu 2018. godine prosio novac u centru Atlante, prenosi Atlanta džurnal-konstitjušen.

U tužbi se navodi da su dva policajca vidjela Blesingejma kako na ulici razgovarao sa vozačem automobila, prenosi RTS.

Policajac Grubs je izašao iz patrolnog vozila i rekao prosjaku da stane.

Blesingejm je međutim krenuo da bježi, ali je policajac potrčao ka njemu i udario omamljivačem u vrat.

Prilikom pada, kako se navodi, prosjak je slomio vrat i ostao paralizovan.

Zdravstvena njega Džerija Blesingejma košta milion dolara godišnje, a do sada se nakupilo 14 miliona dolara troškova, kaže njegov advokat i ističe da Blesingejm nije predstavljao nikakvu prijetnju.

Porota je utvrdila da policijska uprava Atlante treba da plati 60 miliona dolara, a da Grubs treba da plati preostalih 40 miliona dolara odštete Blesingejmu na kojeg je reakcija policije ostavila doživotne posljedice.

A jury awarded $100 million today to this man, Jerry Blasingame, due to a severe spinal cord injury he got from an @Atlanta_Police officer tasing him in the back as he ran away, his lawyer says.@Georgia_NAACP @AttorneyGriggs believes this will set a precedent.@11AliveNews pic.twitter.com/yhrlSe26C5