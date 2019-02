Prostitutke imale seks sa 1.500 muškaraca, među njima i milijarderi

​Policija na Floridi razbila je lanac prostitucije koji se krio iz navodnih salona za masažu, nakon višemjesečne istrage trgovine ljudima. Među osobama koje su koristile njihove usluge, nalaze se i milioneri i milijarderi. Imena nekih od njih isplivala su u javnost.

Nakon što su se na internetu pojavili kometari i ocjene mušterija da u salonu za masažu nešto nije u redu, pokrenuta je istraga. Na forumima su se pojavili komentari da u salone dolazi veliki broj muškaraca, kao na traci.

"Jako sam razočarana što sam vam dozvolila da meni i mom prijatelju uradite masažu lica. Ovaj salon preporučila sam još jednom prijatelju, kojem je nakon masaže ponuđena 'srećna završnica'", jedan je od komentara na forumima.

Riječ je o salonu "Orchids of Asia Day Spa", koji se nalazi u Jupiteru na Floridi, nedaleko do luksuznog odmarališta Mar-a Lago, američkog predsjednika Donalda Trampa.

U salonima su radile žene uglavnom iz Azije. Bile su primorane da pružaju seksualne usluge. One su u istom prostoru i živjele, kako je naveo lokalni šerif, spavale su na stolovima za masažu, a dnevno su opsluživale i po osam muškaraca.

"Ako se pozabavite matematikom, doćićete do broja od 1,500 muškaraca godišnje, bez slobodnog dana", rekao je šerif Martin Snajder.

Milijarder Robert Kraft (77), vlasnik američkog fudbalskog kluba "Nju Ingland Patriots" i bogatstva od 6,6 milijardi dolara, našao se na spisku korisnika uslugi prostitutka.

Protiv njega je podignuta optužnica po dvije tačka, a policija tvrdi da ima video dokaze da je plaćao seksualne usluge. Kraftov portparol kategorički je negirao "bilo kakvu umiješanost u nezakonite radnje" i dodao da više neće komentarisati slučaj s obzirom da je sve stiglo do suda.

