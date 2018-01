Protest Iranki: Skinule marame i mahale njima

DUBAI - Najmanje pet Iranki protestovalo je zbog obaveznog pokrivanja glave, skinuvši maramu i mašući njome na štapu.

Na društvenim mrežama postavljeni su video snimci i fotografije žena na odvojenim lokacijama u Teheranu i Isfahanu.

Očevidac jednog od protesta Masud Sarabi potvrdio je agenciji AP vjerodostojnost video snimka nastalog u Ulici Engelab u Teheranu.

AP ocjenjuje da su se žene koje su danas protestovale u Iranu ugledale na 31-godišnju Vidu Movahad koja je skinula svoju maramu u istoj ulici u decembru.

Ona je provela nekoliko nedelja u pritvoru.

Žene koje pokazuju kosu u javnosti suočavaju se sa zatvorskom kaznom i do dva mjeseca, ali i novčanom kaznom od oko 20 evra.

