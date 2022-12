Protest u Kabulu zbog zabrane univerziteta za žene (VIDEO)

​KABUL - Desetine žena okupilo se danas ispred Univerziteta u Kabulu na protestu zbog odluke talibanskih vlasti da zabrane studiranje za žene.

Kako Rojters prenosi, oko 50 žena je protestovalo, držeći transparente sa porukom "Obrazovanje je naše pravo, univerzitet treba otvoriti".

Prethodnog dana studenti na Univerziteru Nangahar su takođe protestovali, a muški studenti su svoju podršku pokazali tako što su napustili ispite, jer njihovim koleginicama nije dozvoljeno polaganje.

Talibanske vlasti u zemlji ranije ove sedmice su naredile ženama širom zemlje da prestanu da pohađaju privatne i javne univerzitete, što je stupilo na snagu odmah i važi do daljeg.

Ženama je prethodno zabranjeno i da ulaze u teretane i javne parkove.

A day after of the Taliban BANNED female university education, women & girls have come out on the streets of Kabul protesting against the decree. They chant —“Either for everyone or for no one. One for all, all for one” Amplify their voices.pic.twitter.com/mWbf5Mtcr2