Protestanti blokirali 20 ključnih ulica u Berlinu (VIDEO)

BERLIN - Brojnim blokadama saobraćajnica u Berlinu ekološki pokret "Posljednja generacija" u ponedjeljak je započeo najavljeni "akcijsku sedmicu" s pojačanim udarima na promet u njemačkoj metropoli.

"Policija je u toku jutra zabilježila više od 20 blokada vitalnih saobraćajnica u gradu i na prilazima gradu, a više blokada je unaprijed spriječeno", poručila je policija preko društvenih mreža.

Aktivisti "Posljednje generacije", od kojih su mnogi posljednjih dana posebno za ove akcije pristigli i iz ostalih dijelova Njemačke, saobraćajnice su blokirali do sada primjenjivanom metodom lijepljenja specijalnim ljepilom za asfalt.

Prilikom uklanjanja protestanata s prometnica je na nekim mjestima došlo do oštećenja kolovoza, a policija govori o novim mješavinama specijalnog ljepila zbog kojeg je još teže odvojiti demonstrante s asfalta.

Mnogi vozači su glasnim trubljenjem protestovali protiv blokade i stvaranja dugih zastoja zbog čega su mnogi zakasnili na posao. Na nekoliko mjesta vozači su fizički napali protestante, a jedan vozač je demonstrante napao odbrambenim biber-sprejom. Policija je protiv napadača podnijela kaznenu prijavu zbog nanošenja tjelesnih povrijeda te je upozorila građane da ne uzimaju pravdu u svoje ruke.

Climate activists block the road and the people are boiling over. The people want to drag them off the street! But the Berlin police protects the activists! The hard working people are getting angrier and angrier. pic.twitter.com/IEo928syk6