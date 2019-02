Protesti Žutih prsluka u Parizu: Granata demonstrantu otkinula dio ruke

PARIZ - Učesnici 13. protesta pokreta „Žutih prsluka granata GLI-F4 otkinula je dio ruke ispred Narodne skupštine u Parizu.

Incident se dogodio ispred Narodne skupštine, koja je bila poprište brojnih sukoba između policije i demonstranata, javlja dopisnik Sputnika.

Nekoliko sukoba između policije, koja je upotrebila pendreke i biber-sprej, i pristalica pokreta „Žuti prsluci“ izbilo je na Jelisejskim poljima. U jednom trenutku policajci su opkolili demonstrante, javljaju dopisnici.

Prema navodima RT-a, povrijeđena osoba je hitno prebačena u bolnicu.

Granata sa suzavcem GLI-F4 sadrži eksplozivno punjenje od 25 grama TNT-a. Francuska policija je koristi od 2011.

#Paris Clashes in progress against the National Assembly. Several injured GiletsJaunes #Acte13 #ActeXIII #Yellowvests #France pic.twitter.com/d4n9qmE3ei