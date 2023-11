Protesti ispred Netanjahuovog stana: Demonstranti traže hitnu ostavku (VIDEO)

Demonstranti su se danas okupili ispred stana izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ulici Aza u Jerusalimu, pozivajući ga da podnese ostavku.

Očekuje se da će se demonstranti večeras okupiti u većim izraelskim gradovima u znak podrške porodicama talaca koje Hamas drži u Gazi, prenio je Bi-Bi-Si.

Demonstracije bi trebalo da se održe u nekoliko gradova, uključujući Haifu, Tel Aviv, Jerusalim, Berševu i Eilat, navodi list "Harec".

Četiri sedmice nakon napada na Izrael, Hamas još drži 241 osobu kao taoce, uključujući djecu, bake i djede i druge civile, kao i vojnike, prenosi B92.

Očekuje se i da će neki od demonstranata pozvati na smjenu Netanijahua, piše "Harec".

Israeli protesters broke through a second roadblock on the way to Netanyahu's house. They’re chanting "Bibi the killer". pic.twitter.com/g0w8bGiWHZ