Protesti u Australiji zbog politike prema klimatskim promjenama

SIDNEJ – Više hiljada Australijanaca u petak je izašlo na ulice gradova širom zemlje kako bi protestovali zbog vladinog nedjelovanja protiv klimatskih promjena, dok su požari bjesnili diljem zemlje, ugrožavajući prirodna staništa i zagađujući vazduh.

Kriza s požarima pojačala je pritisak na konzervativnu vladu premijera Skota Morisona da učini više u borbi protiv klimatskih promjena nakon što je Australija umanjila svoje obaveze preuzete Pariškim klimatskim sporazumom prošle godine.

Današnje demonstracije dolaze u vrijeme kada su vlasti pozvale skoro četvrt miliona ljudi da napuste svoje domove i pripremile vojsku za borbu s posljedicama ekstremno visokih temeratura i snažnih vjetrova koji su širili požare duž istočne obale.

Velike ulice u Sidneju blokirane su dok su demonstranti uzvikivali "ScoMo mora da ide", aludirajući na Morisona, dok su ostali nosili transparente na kojima je pisalo "Nema B klimatskog plana" i "Spasite nas pakla".

Slični protesti održani su u Kanberi, državnoj prijestonici te u Melburnu, gdje je kvalitet vazduha ugrožen do te mjere da su ta dva grada uvrštena među urbane centre s najzagađenijim vazduhom na svijetu.

U Melburnu je ogromna masa ljudi prkosila obilnoj kiši kako bi izašli na ulice s transparentima i uzvikujući "Van s fosilnim gorivima", "Smijenite ScoMo" i "Učinimo fosilna goriva istorijom".

Morison je, međutim, u više navrata odbijao sve kritike da njegova vlada ne čini dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena.

Današnji protesti izazvali su kontroverze, dok je premijer savezne države Viktorija, Danijel Endrjus, izjavio da su oni pogrešno tempirani i da su dodatno opteretili policijske resurse.

"Zdrav razum nalaže vam da postoji i drugo vrijeme da iznosite svoje stavove. Poštujem pravo ljudi da imaju stav, slažem se s većinom tvrdnji ovdje iznešenih – da su klimatske promjene realnost – ali postoji vrijeme i mjesto za to, i ja zaista ne mislim da su večerašnji protesti primjereni", izjavio je on u televizijskom obraćanju.

The climate protest is getting underway in Sydney. #SackScoMo pic.twitter.com/afx3N16HFY