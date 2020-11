Protesti u SAD prerasli u nerede, na ulicama Nacionalna garda

NJUJORK - Njujorška policija saopštila je da je uhapsila oko 50 ljudi tokom protesta Bajdenovih pristalica u Njujorku.

Video snimci i fotografije koje se dijele na društvenim mrežama prikazuju demonstrante koji se tuku sa policajcima, marširaju ulicama i blokiraju saobraćaj.

Dan nakon glasanja na američkim predsjedničkim izborima, demonstranti su izašli na uluce Njujorka. Neki su nosili obilježja predsjedničkog kandidata Demokrata Džoa Bajdena i napadali policajce.

Protesti su počeli kod Vašingtonskog trga i proširili su se na Vest Vilidž i Donji Menhetn, prenio je Sputnjik.

U Portlandu, policija je uhapsila deset ljudi tokom demonstracija i zaplijenila pirotehniku, čekiće i pušku.

"Svi skupovi koji su proglašeni za nerede održani su u centru grada. Izvršili smo 10 hapšenja ", saopštio je portparol policije Portlanda.

Guvernerka države Oregon Kejt Braun aktivirala je Nacionalnu gardu kao odgovor na "široko rasprostranjeno nasilje" u noći nakon glasanja na američkim predsjedničkim izborima.

Pristalice Donalda Trampa, od kojih su neki naoružani puškama i pištoljima, okupili su se ispred izbornog centra u Arizoni u srijedu uveče, nakon tvrdnji da glasovi za republikanskog predsjednika namjerno nisu brojani.

Skandirajući "Stop krađi!" i "Računaj moj glas", demonstranti su stajali ispred sjedišta izborne komisije u Feniksu.

Protesti su takođe održani u nekoliko drugih američkih gradova u srijedu uveče, uključujući Atlantu, Detroit i Oukland.

Demonstranti zahtijevaju da se nastavi nesmetano prebrojavanje glasova.

Leftist activists are brawling with police officers in New York City. Does this look like a group confident in their candidate's victory at the polls? pic.twitter.com/IdVSEgYKEq