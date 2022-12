Protestovale žene u Avganistanu, talibani ih rastjerivali vodenim topovima

Desetine djevojaka i žena, uglavnom studentkinja, izašli su u nedjelju na ulice grada Herata na zapadu Avganistana kako bi protestovali protiv zabrane obrazovanja za žene, koju je uvela talibanska vlast.

Podijeljene u manje grupe, vikale su "obrazovanje je naše pravo" i okupile su se ispred ureda pokrajinskog guvernera, rekla je jedna od učesnica protesta za njemačku agenciju dpa.

Talibanske su ih snage pokušale raspršiti vodenim topovima, štapovima i palicama, rekla je druga. Snimci događaja prikazuju vatrogasno vozilo kako ih polijeva vodom, koja je naizgled pomiješana s nekim hemikalijama.

Odluka talibana da zabrani djevojkama i ženama pohađanje škola i univerzitete je izazvala snažne međunarodne kritike.

Talibanski ministar višeg obrazovanja je rekao da je zabrana fakultetskog obrazovanja za žene uvedena zbog činjenice da se studentkinje nisu pridržavale strogih pravila o oblačenju, da su dolazile na predavanja bez pratnje muških rođaka i da su se miješale sa studentima.

Žene i djevojke su uglavnom isključene iz javnog života otkako su talibani preuzeli vlast u avgustu prošle godine.

Ministarstvo privrede je u subotu naložilo svim lokalnim i stranim nevladinim organizacijama da zabrane svojim zaposlenicama da dolaze na posao, što je drugi primjer gušenja ženskih sloboda u toj zemlji.

Zaposlenice do daljnjega ne smiju raditi jer se neke od njih nisu pridržavale vladinih pravila vezanih uz nošenje hidžaba, marame koja pokriva kosu i vrat, koju bi žene trebale nositi u javnosti.

Američki državni sekretar Anthony Blinken je u subotu rekao da je "duboko zabrinut" da će talibanska zabrana ženama da obavljaju humanitarni rad u Avganistanu ugroziti ključnu pomoć koja milionima spašava život.

"Žene su ključne za humanitarna djelovanja širom svijeta. Ova će odluka biti razorna za avganistanski narod", napisao je Blinken na Twitteru, a prenosi Index.

The heroic women of Afghanistan out on the streets of Herat today to protest against the Taliban’s BAN on female students going to university. They scream “cowards” at the Taliban. The Taliban fire water canons at the protesters. pic.twitter.com/9O34xFFbf6