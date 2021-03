Prva evropska zemlja dobila vakcine u okviru Kovaksa

KIŠINJEV - Moldavija je prva zemlja u Evropi kojoj su isporučene vakcine protiv kovida 19 u okviru globalnog programa za nabavku vakcina Kovaks, saopštila je moldavski predsjednik Maja Sandu.

Ona je na Twitteru napisala da je u Moldaviju sinoć stigao prvi dio isporuke vakcina od 14.400 doza.

U Moldaviji je do sada registrovano 191.197 slučajeva zaraze virusom korona, oporavila se 168.801 osoba, a preminulo je 4.049 ljudi.

