Prva izjava Pelosijeve nakon slijetanja na Tajvan

TAJPEJ - Posjeta naše delegacije odaje počast američkoj nepokolebljivoj podršci tajvanskoj demokratiji, rekla je Nensi Pelosi, predsjednica Predstavničkog doma SAD, koja je sletjela danas u Tajpej na Tajvanu.

Pelosi je na Twitteru objavila seriju tvitova u kojima objašnjava zašto je došla u posjetu Tajvanu.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy. Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.