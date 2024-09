Prva osoba na svijetu umrla u "kapsuli smrti"

Sarco, kapsula za potpomognutu eutanaziju korištena je prvi put, potvrdili su njeni tvorci, a vjeruje se da je Amerikanka stara 64 godine prva osoba koja je u njoj umrla.

Švajcarska policija saopštila je da je nekoliko osoba privedeno u ponedjeljak, 23. septembra, i da su tužioci otvorili istragu zbog sumnje na podsticanje i pomaganje u samoubistvu.

Kapsula za samoubistvo "Sarco" dizajnirana je kako bi omogućila osobi unutra da pritisne dugme koji ubrizgava azot u zapečaćenu komoru. Osoba bi tada trebala zaspati i umrijeti od gušenja u samo nekoliko minuta.

"Advokatska kompanija obavijestila je tužioce u kantonu Schaffhausen da se potpomognuto samoubistvo koje je uključivalo korištenje kapsule Sarco dogodilo u ponedjeljak u blizini šumske kolibe u Merishausenu", navodi policija u saopštenju.

Žena koja je umrla u kapsuli navodno je patila od "vrlo ozbiljne bolesti koja uključuje jake bolove" i željela je umrijeti.

The Last Resort, švajcarska kompanija koja stoji iza Sarca, saopštila je da je žena umrla koristeći Sarco uređaj 23. septembra u 16.01 sati po srednjoevropskom vremenu, te kako je dopredsjednik kompanije, Florian Willet, bio jedina osoba koja je prisustvovala njenoj smrti, suprotno policijskim izvještajima.

Naime, nizozemske novine Volkskrant izvijestile su da je policija uhapsila jednog fotografa koji je želio fotografirati korištenje Sarca te da je on zadržan u policijskoj stanici.

Ujedno, objavili su fotografiju žene prije nego li je ušla u "kapsulu smrti", prenosi Radio Sarajevo.

